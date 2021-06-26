Sıklık yavru yaban keçileri ile şenlendi

FATİH BATTAR

Çorum’da Sıklık Tabiat Parkı’nda koruma altında bulunan yaban keçileri, yavruları ile görüntülendi.

Annelerinin yanında görülmeye başlanan yaban keçisi yavrularının koşturup zıplamaları, renkli görüntüler oluşturdu.

Günün belirli saatlerinde annelerinden emdikleri sütle beslenen yavrulara ilgi yoğun oldu.

2009 yılında mesire alanı olan Sıklık’ın Tabiat Parkı 50 dönüm ve 400 dönüm genişliğinde 2 adet fauna tanıtım alanı bulunmakta. Her iki fauna tanıtım alanında 14 adet kızılgeyik, 14 adet yaban keçisi, 3 adet karaca, 6 adet dağ ceylanı ve 3 adet tavşan olmak üzere bulunmakta.