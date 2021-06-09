Sıklık’a yapılacak gençlik kampının ihalesi yapıldı

M.BURAK YALÇIN

Çorum Belediyesi tarafından Sıklık Tabiat Parkı’na yapılacak Gençlik Kampı’nın ihalesi gerçekleştirildi.

Destek Hizmetleri Müdürü Leyla Sayın başkanlığında gerçekleştirilen ihalede 3 firma teklifte bulundu.

Yaklaşık maliyetin 1 milyon 249 bin lira olduğu ihalede en düşük teklifi 1 milyon 177 bin lira ile Mustafa Tuna verdi. İhaleye katılan Suat Ardıç İnşaat 1 milyon 197 bin, Muhammed Ali Demirci 1 milyon 799 bin lira teklifte bulundu.

İhalenin sonucu başkanlık makamının onayının ardından açıklanacak.