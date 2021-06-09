Sıklık’a yapılacak gençlik kampının ihalesi yapıldı

Çorum Belediyesi tarafından Sıklık Tabiat Parkı’na yapılacak Gençlik Kampı’nın ihalesi gerçekleştirildi.

Sıklık’a yapılacak gençlik kampının ihalesi yapıldı

M.BURAK YALÇIN

Çorum Belediyesi tarafından Sıklık Tabiat Parkı’na yapılacak Gençlik Kampı’nın ihalesi gerçekleştirildi.

Destek Hizmetleri Müdürü Leyla Sayın başkanlığında gerçekleştirilen ihalede 3 firma teklifte bulundu.

Yaklaşık maliyetin 1 milyon 249 bin lira olduğu ihalede en düşük teklifi 1 milyon 177 bin lira ile Mustafa Tuna verdi. İhaleye katılan Suat Ardıç İnşaat 1 milyon 197 bin, Muhammed Ali Demirci 1 milyon 799 bin lira teklifte bulundu.

İhalenin sonucu başkanlık makamının onayının ardından açıklanacak.

YORUM EKLE
Gönder