Sıklık’ta yabani hayvanlar unutulmuyor

FATİH BATTAR

Çorum’da Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekipleri çetin kış şartlarının yaşandığı Çorum’da yiyecek sıkıntısı çeken yaban hayvanlarını unutmadı.

Ekipler Sıklık Tabiat Parkında 50 dönümlük alanda bulunan yabani hayvanların besin ihtiyaçlarını karşılamaları için 250 kg yonca ot bıraktı.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü, özellikle kış aylarında yiyecek sıkıntısı yaşayan yaban hayvanlarının zorlu kış şartlarında aç kalmasını önlemek için yaban hayatına yem ve ot takviyesi yapıyor. Yapılan yemleme çalışmaları ile her yıl tonlarca yem yaban hayatıyla buluşturuluyor.

Karaca, geyik, yabani keçi ve yaban koyunlarının da içinde olduğu nesli tükenme tehlikesinde olan yabani hayvanlara düzenli olarak yemleme çalışması yapılıyor.



