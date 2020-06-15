Silahlı magandalara karşı teyakkuza geçildi

RECEP MEBET

Çorum Valiliği, bağ ve hobi bahçesi sakinlerinin silahlı magandalarla ilgili şikâyetleri üzerine bir açıklama yaptı.

5 Haziran 2020 tarihli gazetemiz ve internet sitemizde yayımlanan ‘Bağ sakinleri endişeli’ başlıklı habere ilişkin açıklamalarda bulunan Valilik, Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı ekiplerin konuyla ilgili teyakkuz halinde olduğunu ve ihbarlar karşısında gerekli işlemlerin yapıldığını bildirdi.

Konuyla ilgili olarak Valilik Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü’nden yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“4 Haziran 2020 tarihinde gazetenizin internet sitesinde ‘Bağ Sakinleri Endişeli’ başlığı altında yapılan haber ile ilgili olarak yapılan incelemede, ilimiz Çomar Barajı bölgesinde haber içeriğindeki ‘silah sesi ve silahla ateş edilmesi’ konusu ile alakalı olarak son 1 (bir) ay içerisinde 24 Mayıs 2020 günü saat 18.37'de İl Emniyet Müdürlüğü Haber Merkezi 155 Polis İmdat hattına 1 (bir) adet ihbarda bulunulduğu, yapılan çalışma neticesinde ihbarın geldiği yer ve çevresinde herhangi bir bulgu veya şahsa rastlanılmadığı tespit edilmiştir.

Gerek bahsi geçen bölgede gerekse ilimiz genelinde bu tür olaylara karışan şahıslarla ilgili çok sayıda şahsa İl Emniyet Müdürlüğümüzce adli ve idari işlem yapılmıştır.

Asayiş konuları ve haberde bahsi geçen konularla ilgili her ay periyodik olarak İl Emniyet Müdürlüğümüzce hazırlanan basın bültenleri Valiliğimiz aracılığı ile yerel basınımıza iletilmekte ayrıca İl Emniyet Müdürlüğü’ne ait internet sayfası (corum.pol.tr), facebook ve twitter sosyal paylaşım sayfalarında da yayınlanmaktadır.”