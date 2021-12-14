Silahlı saldırının şüphelisi adliyeye sevk edildi

Çorum'da geçtiğimiz Cumartesi günü Yazı Çarşı'da silahlı saldırıda 4 kişinin yaralanmasına neden olan şüpheli yakalandı. Yakalanan şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

OLAY HAKKINDA

Çorum'da geçtiğimiz Cumartesi günü daha önce aralarında husumet olduğu öğrenilen 3 kişi Yazı Çarşı'da karşılaşmış ve iki grup arasında çıkan silahlı kavga çıkmıştı. Silahların konuştuğu kavgada kavgada 4 kişi yaralanarak hastaneye kaldırımıştı. Yaralananlar arasında olay yerinden tesadüfen geçen Abdibey Cami imamı Celal Göker de vardı.