RECEP MEBET

Koronavirüs tehlikesi nedeniyle mağdur olan ihtiyaç sahipleri, hayırseverlerin desteğini bekliyor.

“Şimdi dayanışma vakti” sloganıyla kolları sıvayan İHH İnsani Yardım Vakfı, yaşlı ve hastalar dahil olmak üzere tüm ihtiyaç sahiplerine yönelik yardım kampanyası başlattı.

Konuyla ilgili bilgi veren Çorum İHH Başkanı Selim Özkabakçı, “İçinde bulunduğumuz zor günlerde yaşlı, hastalar ile diğer ihtiyaç sahiplerini yalnız bırakmayalım, onlara destek olalım” dedi.

“Az sadaka, çok belâ def eder” sözünden yola çıkarak yeni bir yardım kampanyası için kolları sıvadıklarını anlatan Selim Özkabakçı, “Hayırseverlerimiz bağışlarını EFT veya havale ile de yapabilirler. Vakıf Katılım Bankası Çorum Şubesi (IBAN: TR17 0021 0000 0001 9001 9000 01)’ndeki bağış hesabımıza ‘ÇORUM’ ya da ‘İDLİB’ açıklaması ile bağışlarınızı ulaştırabilir, Üçtutlar Mahallesi Muratevler 6. Sokak numara 12’deki irtibat ofisimizden veya 0364 224 2620 - 0538 877 7655 numaralı iletişim hatlarımızdan detaylı bilgi alabilirsiniz” diye konuştu.