Şimdi kenetlenme zamanı

HALİL ÖZTÜRK

Çorum FK ligin 21. hafta maçında yarın play-off yolundaki en iddialı takımlarından Sancaktepe Belediyespor’u evinde konuk edecek.

Kırmızı Siyahlılarda tek hedef evinde oynayacağı maçı kazanarak play-off yolundaki avantajı yeniden ele geçirmek.

Ligde ilk yarının son maçı ve ikinci yarının ilk iki haftasında sahadan puansız ayrılarak play-off yolunda eline geçirdiği avantajı kaçıran kırmızı siyahlı takım bu kötü gidişe geçen hafta Gümüşhanespor deplasmanında son vermişti. Rakibi önünde 4-1 galip gelerek üç puan hasretine son veren Çorum FK bu çıkışını evindeki Sancaktepe maçını kazanarak devam ettirmek istiyor. Çorum FK’da sarı kart cezalısı Osman ile sakatlığı bulunan Murathan yarınki maçta forma giyemeyecekler.

Konuk Sancaktepe FK ise sezona kötü başlamasına karşın özellikle Teknik Direktörlüğü Çorum futbol camiasının yakından tanıdığı ve sevdiği Mustafa Çapanoğlu geldikten sonraki performansı ile sıralamada üçüncü sıraya kadar yükseldi. Geçtiğimiz hafta sonu evinde İnegölspor’u 2-1 yenerek ligdeki çıkışını sürdüren Sancaktepe FK’da sarı kart cezalısı Ogün Bayrak forma giyemeyecek.

Grupta play-off mücadelesi veren diğer takımlarıda yakından ilgilendiren bu zorlu maçta Ankara bölgesi hakemi Efe Tanrıverdi düdük çalacak. Çorum’da ilk kez bir maçta görev yapacak olan Efe Tanrıverdi’nin yardımcılıklarınıda aynı ilden Ejder Yapıcı ve Çağlar Mehmet Uludağ yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Kastamonu’dan Emre Kaan Çalışkan.