Simit Kafe Pastanesi 3. şubesini hizmete açtı

M.BURAK YALÇIN

Tuncay Çürük, Mustafa Enginar ve Mustafa Bölükbaş’ın sahibi olduğu Simit Kafe Pastanesi, 3. şubesini bugün hizmete açtı.

Üçtutlar Mahallesi Fatih Caddesi Numara 54’de(Anadolu Lisesi karşısı) hizmete giren işyerinin açılışına AK Parti Çorum Milletvekili MKYK Üyesi Ahmet Sami Ceylan, Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, İl Genel Meclisi Başkanı Mehmet Bektaş, AK Parti İl Başkanı Yusuf Ahlatcı, MHP İl Başkanı Agah Karapıçak, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Recep Cıplak, ÇESOB Başkanı Recep Gür, bazı kurum müdürleri ve çok sayıda davetli katıldı.

İşletme sahipleri Göğüs Hastanesi karşısı ve Ata Caddesi’nde Rüstem Eren Parkı yanında da Simit Kafe şubelerinin olduğunu hatırlatarak, 3. şubelerinde Çorumlulara hizmet etmenin mutluluğunu yaşadıklarını söylediler.

Açılışta konuşma yapan AK Parti Çorum Milletvekili MKYK Üyesi Ahmet Sami Ceylan ile Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın da işletme sahiplerine hayırlı olsun dileklerini iletti.

Çeşitli ikramların ardından açılış programı sona erdi.