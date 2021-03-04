Simitçi kardeşlerin acı günü

Çorum'da yaşayan ve herkesin tanıdığı simitçi Ali ve kardeşleri Garip, Habip, Yusuf ve Erdi Altuntaş'ın anneleri Sultan Altuntaş hayatını kaybetti.
Merkeze bağlı İğdeli Köyü'nden gelme Sultan Altuntaş, önce Ankara'da sonrada Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde böbreklerindeki rahatsızlıktan dolayı tedavi görüyordu.
Dün akşam saatlerinde yaşamını yitiren Sultan Altuntaş'ın bugün öğle namazından sonra Çiftlik Mezarlığında toprağa verileceği öğrenildi.
Hakimiyet, merhumeye Allah'tan rahmet, kederli ailesi ve yakınlarına da başsağlığı diler.