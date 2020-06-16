Sinan Cevizci İş Yeri Temsilcisi oldu

M.BURAK YALÇIN

İl Özel İdaresi Encümen Müdürlüğü personellerinden Sinan Cevizci, Memur-Sen Konfederasyonuna bağlı Belediye ve İl Özel İdaresi Çalışanları Birliği Sendikasının (Bem-Bir-Sen) İl Özel İdaresinin İş Yeri Temsilcisi oldu.

Bem-Bir-Sen Çorum Şubesi yönetim kurulunun almış olduğu karar doğrultusunda Sinan Cevizci Bem-Bir-Sen’in İl Özel İdaresinin yeni İş Yeri Temsilcisi oldu.

Bem-Bir-Sen Çorum Şubesi Başkanı Burhan Şahin, Sinan Cevizci’ye hayırlı olsun dileklerini ileterek görevinde başarılar diledi.

Cevizci de almış olduğu sorumlulukla sendikasını en güzel şekilde temsil edeceğini belirterek, “Bu konuda şahsıma duyulan güveni boşa çıkartmayacağımı ifade etmek istiyorum” dedi.

Güncelleme Tarihi: 16 Haziran 2020, 14:59