Sinan Ergin, GİAD’ın konuğu oldu

Çorum Genç İş İnsanları Derneği (GİAD) Sinan Ergin’in konuşmacı olduğu motivasyon konferansı düzenledi.

Devlet Tiyatro Salonu’nda yapılan programda kazanma sanatı ve başarılı satış formülü konuları ele alındı.

GİAD Yönetim Kurulu Başkanı Kadir Burak Küçükbenli, etkinlikleri hakkında yaptığı açıklamada, henüz yeni kurulmuş bir dernek olmalarına rağmen Çorum adına yararlı olabilecek bu tür etkinliklerin ilkini yapmanın heyecanını ve gururunu yaşadıklarını belirtti.

Çok kısa bir sürede Çorum ve çevre illerde birçok insana ulaştıklarını ve güzel bir katılımcı sayısına eriştiklerini ifade eden Küçükbenli, Sinan Ergin’in katılımcılara farklı bir vizyon kazandıracağından emin olduğunu ifade etti.

Başarının sırrının öncelikle kişinin kendisini yönetmesi olduğunu ifade eden Küçükbenli, “Liderlik ve liderlik özellikleri öncelikle kendine lider olmak ve kendini motive etmekle başlar. Sinan Ergin kurmuş olduğu liderlik okulu, satış okulu ve verdiği liderlik eğitimleri ve liderlik eğitimi, liderlik nedir sorusuna verdiği birinci cevap budur. Başarı teknikleri, motivasyon teknikleri, satış ve pazarlama teknikleri hepsi ilk adımda önce kendini yönetmekle başlar. En çok beğenilen motivasyon konuşmacısı Sinan Ergin motivasyon konuşması kapsamında en önemli konunun bilgi almak değil değişim olduğunu düşünüyor”dedi.

Değişim, kişisel gelişim, kendine lider olmak, karar almak, karar vermek, mutluluk, hayatta başarı, başarılı olmak, hep kazanmak, motivasyon, satış ve pazarlama, liderlik, yönetim ve liderlik, hayata ve canlı yaşama dair her şeyin konuşulduğu konferansın sonunda Küçükbenli, Sinan Ergin’e teşekkür ederek sponsorlara plaketlerini takdim etti. (Haber Merkezi)

Güncelleme Tarihi: 06 Temmuz 2022, 18:13