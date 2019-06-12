SINAV OKULLARINDAN MEZUNİYET COŞKUSU

Çorum Özel Sınav Anadolu Lisesi ‘2018-2019 Eğitim Öğretim Yılı Mezuniyet Töreni’ geçtiğimiz günlerde Yıldız Park Düğün Salonu’nda yapıldı.

Törene Cumhuriyet Savcısı Murat Bahadır, Milli Eğitim Müdürü Yahya Çoban, Şube Müdürü Tahir Demir, Türkiye Kamu-Sen İl Temsilcisi ve Türk Eğitim-Sen Şube Başkanı Selim Aydın, bazı idareci ve öğretmenlerle çok sayıda öğrenci katıldı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan programın açış konuşmasını yapan Kurucu Müdür Selami Tüysüz, eğitimci olarak mesleki anlamda gurur dolu anlardan birini daha yaşadığını söyledi.

Dördüncü dönem mezunlarını verdikleri törende Sınav Eğitim Kurumları’nın tarihçesi ve sundukları imkanlardan bahseden Tüysüz, üniversite hayatına adım atmaya hazırlanan öğrencilerine başarı ve mutluluklar diledi.

Öğrencilerinin yetişmesinde emeği geçen idareci, öğretmen ve ailelere de teşekkür eden Tüysüz, “Sınav Eğitim Kurumları olarak kapılarımız mezunlarımıza daima sonuna kadar açık” diye konuştu. Tüysüz, konuşmasında şu ifadelere yer verdi:

“Bu gecenin haklı gururunu bizlere yaşatan, kalpleri heyecanla çarpan kıymetli velilerimiz ve öğrencilerimizle birlikte olmaktan kurumlarımız ve şahsım adına onur ve gurur duyuyorum.

1992'de temelleri atılan Sınav Eğitim Kurumları, Metin Özer önderliğinde, 50 metrekarelik dar bir alanda, 5 çalışan ve kısıtlı imkanlarla eğitim-öğretime başladı. Mekan küçük imkanlar sınırlı ama her ne olursa olsun hedefler çok yüksekti. Küçük adımlarla başlayan enerji, gün geldi sinerjiye dönüştü. O günün 50 metrekaresi bugünün 500 bin metrekaresine, 5 çalışan ise 100 binleri aşan personeliyle Türkiye’nin eğitim portföyünü belirledi.

Velilerimizin bizlere emanet ettiği evlatların, bir ebeveyn misali öğretmenlerimiz ve personelimizle kendi evlerindeymiş gibi güvende olmalarını sağlamaya çalıştık. Gerek TYT, gerekse AYT sınavlarına hazırlanan öğrencilerimiz için tüm imkanlarımızı seferber ettik. Meslektaşlarımla birlikte öğrencilerimize her daim bir anne-baba şefkatiyle yaklaştık.

Öğrencilerimiz, okulumuza başladıkları ilk günden bu yana aldıkları eğitim çerçevesinde bilgiyle donatıldılar. Şimdi ise mezuniyet heyecanı ve coşkusunu birlikte yaşıyoruz.

Sınav Anadolu Lisesi olarak yarınların büyük ve güçlü Türkiye'si için tüm gayretimizle çalıştık ve bundan sonra da çalışmaya devam edeceğiz. Bugün, Sınav Eğitim Kurumları Çorum'un en büyük ve en başarılı eğitim kurumlarından biri olmuştur.

‘Bütün umudum gençliktedir’ diyen Mustafa Kemal Atatürk’ün dediği gibi tüm toplumların ve ulusların güvencesi genç nesillerdir. Bizler de bu anlayışla yetiştirdiğimiz gençlerimizi geleceğe hazırlıyor, başarılarının devamını diliyoruz.”

Okul Müdürü Nurhan Dilbaz ise öğrencilere hayat yolunda başarı ve mutluluklar dileyerek, “Yolunuz ve bahtınız açık olsun” dedi.

Törende öğrenciler adına kürsüye gelen Berra Boyraz da Sınav Anadolu Lisesi idareci ve öğretmenleri ile ailesi ve arkadaşlarına teşekkür etti.

İkramlar ve müzikli eğlencelerle devam eden mezuniyet töreni, temsili diplomalarını alan öğrencilerin hep birlikte havaya kep atmalarıyla sona erdi. (ADVERTORİAL)