Sınav saatlerinde sokağa çıkma yasağı!

20 Haziran ve 27 - 28 Haziran'da yapılacak. LGS - YKS sınavları nedeniyle 81 ilde sokağa çıkma yasağı ilan edildi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından 20 Haziran'da yapılacak LGS kapsamındaki merkezi sınavlar ile 27-28 Haziran tarihlerinde yapılacak YKS'ye ilişkin açıklamada bulundu. Bakan Koca, "Sınava gidiş ve dönüş saatlerinde dışarıda yoğunluk olmaması, günün gençlere ayrılması için Sayın Cumhurbaşkanımız sınırlı bir sokağa çıkma yasağı yönünde talimat verdiler" paylaşımında bulundu.

LGS VE YKS GÜNLERİNDE SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI UYGULANACAK!

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, LGS ve YKS günlerinde sokağa çıkma kısıtlanması uygulanacağını açıkladı.

LGS nedeniyle 20 Haziran'da 81 ilde istisnalar hariç saat 09.00 - 15.00 arasında sokağa çıkma yasağı uygulanacak. YKS nedeniyle de 81 ilde 27 Haziran Cumartesi günü saat 09.30 - 15.00 arasında, 28 Haziran Pazar günü saat 09.30 - 18.30 arasında sokağa çıkma yasağı uygulanacak. Şehirlerarası seyahat bileti olanlar sokağa çıkma yasağından muaf olacak.