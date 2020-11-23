Sınava yetişemeyenlerin imdadına polis yetişti

Çorum Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 2020 KPSS Ortaöğretim Sınavına yetişemeyen vatandaşların imdadına yetişti.

22 Eylül tarihinde gerçekleştirilen sınava katılmak isteyen adaylardan, çeşitli nedenlerle sınava yetişemeyenler polisten yardım istedi.

Ekip otolarıyla sınava yetişmeye çalışan adayları, sınava girecekleri okullarına yetiştiren polis ekipleri, büyük bir telaş yaşayan vatandaşlardan dua ve teşekkür aldı.

Suç ve suçluyla yürüttükleri başarılı mücadelelerinin yanı sıra, her zaman vatandaşın yanında yer alan polisler, bir kez daha kalpleri fethetti.