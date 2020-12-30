Sınav’dan ödüllü prova

RECEP MEBET
Sınav Eğitim Kurumları tarafından organize edilen ‘Sınav’a Kabul ve Bursluluk Provası’ adlı online imtihan, 2-3 Ocak 2021 tarihlerinde gerçekleştirilecek.
Özel Çorum Sınav Eğitim Kurumları Kurucu Müdürü Selami Tüysüz, 27-28 Şubat 2021 tarihlerinde düzenlenecek ‘Bursluluk Sınavı’nın provası mahiyetindeki imtihana 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ve 11. sınıf öğrencilerinin katılacağını açıkladı.
Organizasyonla ilgili bilgiler veren Selami Tüysüz, imtihan sonuçlarına göre dereceye giren öğrencilere Sınav Yayınları’ndan hediyelerin verileceğini kaydetti.
Katılımın ücretsiz olduğu imtihana başvuruların sürdüğünü hatırlatan Tüysüz, detaylı bilginin sinav.com.tr adlı resmi internet sitesinden alınabileceğini sözlerine ekledi.