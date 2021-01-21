‘Sınavlar 2. dönem yüz yüze yapılmalı’

İYİ Parti Çorum İl Başkanı Bekir Özsaçmacı, Milli Eğitim Bakanlığı’nın yanlış uygulama ve kararlarının, pandemi sürecindeki eğitimin gerçekleri ile örtüşmediğini söyledi.

Uzaktan eğitimde yetersizlikler ve sorunlar devam ederken, Milli Eğitim Bakanlığı’nın da yönetmeliklerle tezat açıklamalar yaptığını ifade eden Özsaçmacı, “Adaletsiz ve eşitsizlikler içinde eğitim hakkının engellenmemesi için, sınavlar ikinci dönem yüz yüze yapılmalı ve puanlar verilmelidir.” dedi.

Özsaçmacı’nın konuya ilişkin açıklaması şöyle:

“8 Mayıs 2020 tarihinde yönetmeliklerde değişiklik yaparak ilkokul, ortaokul ve liselerde uzaktan eğitimin sınavla değerlendirilmeyeceği hükmü konuldu. Buna aykırı şekilde 2020-2021 öğretim yılında uzaktan eğitim devam ettiği halde ortaokul ve liselerde sınav yapılmasını istedi. Özellikle ortaokullarda sınavlar yapıldı. Öğrencilerin büyük çoğunluğu sınavlara girdiler. Puanları e-okul sistemine işlendi.

31 Aralık'ta Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliğinde, 6 Ocak'ta ise Okul Öncesi ve İlköğretim Kurumları Yönetmeliğinde değişiklik yapılarak daha önce yönetmeliğe eklenen "...Ancak uzaktan eğitimde puanla değerlendirilme yapılmaz." hükümleri yürürlükten kaldırıldı. Yani artık sınav yapmak zorunlu hale geldi. Ocak ayında tüm sınavlar yapılıp bitirilecekken gelen talep ve sosyal baskı ile sınavlar liselerde ikinci döneme ertelendi. Ortaokullarda ise yapılan sınavların geçerli olduğu açıklandı.

Bakanlığın illere gönderdiği 13 Ocak 2021 tarihli yazı ile; "2020-2021 eğitim ve öğretim yılının birinci dönem puanı belirlenirken ilkokul 4. sınıf, ortaokul ve imam-hatip ortaokullarında birinci dönemde yapılmış olan sınavlar dönem sonu puan hesaplamasına dahil edilmeyecektir. Ancak velinin 21.01.2021 tarihine kadar okul müdürlüğüne başvurması halinde yapılmış olan sınavlardan alınan puanlar dönem puanı hesaplamasına dahil edilecektir.”

Şu anda uygulanması gereken Yönetmeliğin 22. maddesi şu şekildedir: “MADDE 22 - (1) (a) İlkokul 4 üncü sınıf ile ortaokul ve imam-hatip ortaokullarında öğrencilere; 4, 5, 6, 7 ve 8 inci sınıflarda her dersten bir dönemde iki sınav yapılır."

Milli Eğitim Bakanlığı’nın bu tür yanlış uygulama ve kararları pandemi sürecindeki eğitimin gerçekleri ile örtüşmemektedir.

Devlet okulunda okuyan, interneti ya da cihazı olmayan bir öğrenciye derse katılım değerlendirmesi nasıl yapılacaktır?

Bazı derslerden yazılı notu olan öğrencinin velisinin talebi üzerine performans notu yerine geçecek not yüksek ise tercih edilecek, düşük ise tercih edilmeyecektir.

Yazılı notu hiç olmayan, cihaz ya da internet olmadığı için derslere katılamayan öğrencinin performans, ödev değerlendirmesi nasıl yapılacaktır?

Özel okullarda okuyan ve toplam öğrenci sayısının ancak küçük bir dilimi olan öğrencilerin, cihaz ve internete sahip olması performansları en üst seviyede olacaktır. Eğitimde fırsat eşitliğine aykırıdır.

Adrese dayalı lise yerleştirmelerinde ortaöğretim başarı puanı hesaplanırken, hiçbir gerçekliği olmayan I. dönem notları hesaba katılmamalıdır. Özel okul, devlet okulu fırsat eşitsizliği daha da derinleşecektir.

Adaletsiz ve eşitsizlikler içinde eğitim hakkının engellenmemesi için, sınavlar ikinci dönem yüz yüze yapılmalı ve puanlar verilmelidir.”