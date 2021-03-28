Sınıf öğretmeni koronaya yenik düştü

Çorum'da Yahya Kemal Bayatlı İlkokulu'nda sınıf öğretmenliği yapan Seyit Gülen, koronavirüse yenik düştü.

Seyit Gülen bir süre önce koronaya yakalanarak tedavi altına alınmıştı. Gülen, Hitit Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi yoğun bakım servisinde verdiği yaşam savaşını kaybetti.

Evli ve iki çocuk babası olduğu öğrenilen Gülen, yarın 14.30' da Hacı Bektaş Vakfı'nda düzenlenecek cenaze töreninin ardından Ulu Mezarlık’ta toprağa verilecek.

HAKİMİYET, merhuma Allah'tan rahmet, kederli ailesi ve yakınlarına da başsağlığı diler.