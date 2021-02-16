Sinop'a Çorumlu kaymakam

Sinop'un Saraydüzü ilçesi kaymakamlığına Çorumlu Elif Bal atandı. 02.02.2021 tarihli İçişleri Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğünün Onayı ile Saraydüzü Kaymakamlığına Vekâleten atanan Kaymakam Bal 15.02.2021 Pazartesi günü itibariyle görevine başladı.

ELİF BAL KİMDİR?

1994 yılında Ankara’da dünyaya gelen Elif Bal, aslen Çorum ili Bayat İlçesi nüfusuna kayıtlıdır. İlk, orta ve lise öğrenimini Ankara'da tamamlamıştır. 2018 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi bölümünden mezun olmuştur. 2019 yılında yapılan Kaymakamlık sınavını kazanarak, 108. Dönem Konya Valiliği Kaymakam Adayı olarak Mülki İdare Amirliği mesleğine intisap etmiştir. İl merkez stajını Konya Valiliğinde, Teftiş stajlarını Ordu ve Kayseri'de, Kaymakam Refikliği stajlarını Yalova/Altınova ve Antalya/Finike ilçelerinde tamamlamıştır.