Sinpaş Holding’in acı günü

Sinpaş Yönetim Kurulu Üyesi hemşehrimiz Mehmet Çelik, 56 yaşında vefat etti. Sinpaş GYO Yönetim Kurulu Başkan Vekili Ahmet Çelik’in kardeşi Sinpaş Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Çelik hayatını kaybetti. Merhumun İstanbul’da toprağa verileceği öğrenildi.
MEHMET ÇELİK KİMDİR?
1964 yılında Alaca’da doğan Mehmet Çelik, 1990 yılında Anadolu Üniversitesi İktisat Fakültesi’nden mezun olmuştur. 1980-1982 yılları arasında Çelikler Dış Ticaret’te Yönetim Kurulu Üyesi, 1987-1996 yılları arasında Sim Halı’nın Kurucu Ortağı, 1996-1998 yılları arasında Kentsel Hizmetler’in Kurucu Ortağı, 1999-2001 yılları arasında Ege Hobi’de Yönetim Kurulu Üyesi, 2001-2004 yılları arasında Sinpaş Yapı Taş Tesisleri’nin Tesis Yönetimi görevlerinde bulunmuştur. Mehmet Çelik, Mayıs 2008’den bu yana Sinpaş GYO’da Yönetim Kurulu Üyesi olarak görevini yürütüyordu. (Haber Merkezi)