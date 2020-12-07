Siparişleri drone’la teslim etti

Tosunoğlu Kasabı, kentte bir ilki gerçekleştirerek drone ile sipariş teslimi yaptı.

Hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle aldığı siparişleri drone’la müşterilerine ulaştıran Tosunoğlu Kasabı sahibi Bahattin Tosun, Çorum’da bir ilki gerçekleştirdiklerini belirtti.

Firma olarak sürekli kendilerini geliştirdiklerini ve teknolojinin sunduğu tüm imkanlardan yararlanarak örnek bir işletme haline gelmeyi hedeflediklerini kaydeden işletme sahibi Bahattin Tosun, bu uygulamanın vatandaşlardan da ilgi gördüğünü söyledi.

Tüm müşterilerine ve Çorumlu vatandaşlara kaliteli ve taze et yedirmeyi amaç edindiklerini kaydeden Tosun, firma olarak farkındalık yaratmaya devam edeceklerini belirterek, pandemi döneminin biran önce son bulması temennisinde bulundu.