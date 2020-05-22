Sırbistan'dan Çorum'a getirilen genç vefat etti

FATİH BATTAR

Ziyaret için gittiği Sırbistan’da 100 bin kişiden birinde görülen Addison hastalığı teşhisi koyulan ve yaklaşık 40 günlük tedavinin ardından Sağlık Bakanlığının tahsis ettiği ambulans uçakla Türkiye’ye getirilen 28 yaşındaki Mahmut Altın bugün sabah saatlerinde vefat etti.

Annesi 2 ay sonra ilk kez çocuğunu ekrandan görmüştü

Anne Satı Altın, eşi Arzu Altın dün Mahmut Altın’ı 2 ay sonra ekrandan görmüştü. Burada Milletvekili Kavuncu ve hastane yöneticileri ile görüşen anne Altın’a oğlunun sağlık durumu hakkında Başhekim Yardımcısı Mehmet Yalvaç bilgi almıştı. Altın’ın bugün sabah saatlerinde vefat ettiği öğrenildi.



Güncelleme Tarihi: 22 Mayıs 2020, 14:54