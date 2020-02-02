Sırdem Çay’dan iç ısıtan ikram

FATİH BATTAR

Çorum’da Albayrak Caddesi’nde hizmet veren Sırdem Çay Keyfi Fabrika Satış Mağazası, soğuk kış gününde Çorum halkının içini ısıtan ikramda bulundu.

Sırdem Çay Çorum Fabrika Satış Mağazası Gazi Caddesi’nde stant açarak Çorum halkına 1000 adet Sırdem Çay Keyfi’nin çeşitli lezzetlerinden ikram etti.

Rize’nin yeşil incisi olarak anılan Sırdem Çay’ın Çorum Fabika Satış Mağazası’nı Çorum halkının hizmetine sunan Zafer Özkaya ve Hasan Yurtvermez, kimyasal ve katkı maddesi içermeyen %100 doğal ürünleri ile Çorum’da farklı çay keyfini sunmayı amaçladıklarını söyledi.

Yaklaşık 4 ay önce hizmete girdiklerini belirten Özkaya ve Yurtvermez, 4 ayda Sırdem Çay’ın lezzetinin tüm Çorum’a yayıldığını söyledi.

Cumartesi günü de Sırdem Çay’ın lezzetlerini tanıtmak amacıyla 1000 adet çay dağıttıklarını belirten Özkaya ve Yurtvermez, Sırdem’in eşsiz çay keyfini yaşamak isteyen herkesi Albayrak Caddesi’ndeki (Albayrak İlkokulu yanı) Sırdem Çay Çorum Fabrika Satış Mağazası’na davet etti.