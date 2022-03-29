Sıroğlu Teknoloji’den Alp bebeğe destek

FATİH AKBAŞ

Askerlik Şubesi karşısında faaliyetlerini sürdüren Sıroğlu Teknoloji 30 Mart Çarşamba günü elde edeceği gelirin kârını SMA TİP1 hastası Alp Keskin bebeğe bağışlayacak.

Hemşire Sevilay Keskin ile hemşire Mustafa Keskin'in SMA Tip 1 hastası 3 aylık bebekleri Alp’in tedavisi için Çorum seferber oldu.

Askerlik Şubesi karşısında hizmet veren Sıroğlu Teknoloji firması bugün elde edeceği gelirin kârını Alp bebeğin tedavisinde kullanılmak üzere bağışlayacak.

Firma yetkilisi Kenan Sır, Alp bebeğin tedavisine ellerinden geldiği kadar destek vermek için harekete geçtiklerini ve 30 Mart Çarşamba günü elde edecekleri gelirin kârını yardım kampanyasına bağışlamaya karar verdiklerini belirterek, “İnşallah Alp bebeğin tedavisi için gereken miktar kısa sürede toplanır ve biran önce tedavi olarak sağlığına kavuşur”dedi.

Güncelleme Tarihi: 29 Mart 2022, 18:00