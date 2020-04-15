Sıroğlu’ndan sağlık çalışanlarına siperlik

Çorum Sıroğlu Teknoloji Turkcell İletişim Merkezi, koronavirüs salgınından dolayı yoğun bir tempoda çalışmalarını sürdüren sağlık çalışanlarına siperlik maske hediye etti.

Askerlik Şubesi karşısında faaliyetlerini sürdüren Sıroğlu İletişim, Çorum Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde görev yapan sağlık çalışanlarına siperlik dağıttı.

Koruyucu siperlikler hastanenin röntgen bölümüne teslim edildi.

Radyoloji Sorumlu Hekimi Doç. Dr. Erdal Komut, anlamlı desteğinden dolayı Sıroğlu İletişim’e teşekkür etti.

Firma sahibi Kenan Sir ve Mağaza Müdürü Dudu Sir, “Son günlerde zorlu bir süreci göğüsleyen, kendi sağlıklarını riske atarak insan hayatını kurtarmak için seferber olan tüm sağlık çalışanlarına minnet borçluyuz. Her zaman ve her koşulda sağlık çalışanlarımızın yanında olmaya devam edeceğiz” dediler.