FATİH BATTAR

Çorum'da dün akşam ve bugün sabah saatlerinde sis nedeniyle 20'ye yakın kaza meydana geldi.

Hem akşam hem de sabah saatlerinde etkili olan sis sebebi ile görüş mesafesi 5 metreye kadar düştü. Bazı yerlerde ise adeta göz gözü görmedi. Sis nedeniyle yerlerde adeta buz bistine dönünce kazalar kaçınılmaz oldu. Çorum'da özellikle şehrin yüksek kesimi olan Akkent'te göz gözü görmedi.

Sabah saatlerinde Kulaksız Sokak'ta sis nedeniyle iki araç orta refüje çıktı. Kazada ölen ya da yaralanan olmazken, araçlarda maddi hasar meydana geldi. Çorum-Samsun yolu- Çorum-Ankara yolunda da sürücüler zor anlar yaşadı. Sürücüler araçlarında dörtlülerini yakarak kontrollü şekilde ilerlemeye çalıştı.

Güncelleme Tarihi: 05 Kasım 2021, 19:09