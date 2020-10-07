Site arazisi satışa çıkarıldı

Çorum Belediyesi, Ayarık Mevkiinde mülkiyeti Çorum Belediyesi’ne ait 2 kat konut işaretli arsaları ihale yoluyla satışa çıkardı.

Çorum Belediyesi Basın Biriminden yapılan açıklamada, Ayarık bölgesinde12 bin 949 metrekare ve 7 bin 470 metrekare alanlara sahip 2 kat konut işaretli site arsalarının 9 Ekim Cuma günü saat 14.30’da Belediye Turgut Özal Konferans Salonunda yapılacağı belirtilerek “Belediyemize ait 2 kat konut işaretli 2 adet site arsası 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 35/a Maddesine istinaden kapalı teklif artırma usulü ile hazırlanan şartnamesi dahilinde satışa sunulacaktır. İhale, Encümen huzurunda gerçekleştirilecektir." denildi.