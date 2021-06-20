Site sakinlerinin market isyanı!

FATİH BATTAR

Çorum’da Ulukavak Mahallesi’nde Karabeyoğlu Sitesi ile site altında faaliyet gösteren market davalık oldu.

Site yönetiminden habersiz marketin jeneratör kurduğunu iddia eden site sakinleri, jeneratör ve havalandırmadan çıkan sesler nedeniyle market sahipleri ile karşı karşıya geldi.

Site sakinleri marketten çıkan sesler nedeniyle 6 aydır rahatsız olduklarını belirterek, markete dava açacaklarını dile getirdi.

Site sakinleri iddialarında, ilgili marketin binanın güney cephesinde kat maliklerinin haberi ve izni olmaksızın değişiklikler yaptığını, depo girişi açılıp, tabliye kırılarak asansör kurulduğunu, iki blok arasına birinci katta oturan ailelerin pencerelerini kapatacak şekilde tabela yerleştirildiğini, jeneratör ve havalandırma fanlarından da rahatsızlık duyduklarını ifade etti.

İzinsiz kurulan jeneratör yüzünden zehirlenme tehlikesi yaşadıklarını anlatan site yöneticisi Nurdoğan Atmaca; “Sitenin altında market açıldığı günden bu yana sıkıntı yaşıyoruz. Önceki gün elektrikler kesildiğinde marketin jeneratörü çalıştı. Jeneratörden sızan duman tüm apartmana hatta evlere doldu. Zehirlenme tehlikesi yaşadığımız için ambulans ve itfaiye çağırmak zorunda kaldık. Kaldırımı dahi kullanarak forkliftle yük indirip bindirme yapıyorlar, çocuklarımızın can güvenliği açısından hiçbir iş güvenliği esasına dikkat edilmiyor.” dedi

Jeneratör ve havalandırmadan gelen sesler yüzünden site sakinlerinin gece uyumakta zorluk çektiğini aktaran Atmaca; “Apartman yönetiminden habersiz kurulan jeneratör ile ilgili Çevre Şehircilik İl Müdürlüğü’ne şikayette bulunduk ama şu ana kadar bir çözüm bulunamadı. Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ekipleri buraya gelerek inceleme yaptı. Ekipler yaptığı incelemede fazla sesten dolayı markete ceza kesti. Market cezayı ödedi ama sorun hâlâ devam ediyor.” şeklinde konuştu

Site sakinleri olarak market yöneticileri ile ikili diyalog ile sorunları çözmeye çalıştıklarını ama bir sonuç alamadıklarını belirten Atmaca; “Şikayetlerimizi ve sıkıntılarımızı market yöneticilerine ilettik ama sorunları çözmeye yanaşmadılar. En son belediyede bizi uzlaşmak için bir araya getirdiler. Biz görüşmede şartımızın olmadığını yasalar neyi gerektiriyorsa onu yapmaları gerektiğini söyledik. Kat mülkiyeti kanuna göre apartman yönetiminin izni olmadan jeneratör kurdular. İkili diyalog ile sorunların çözülmeyeceğini anladığımız için biz de markete noter aracılığı ile ihtarname gönderdik ve bugün itibariyle hukuki süreci başlatıyoruz.” ifadelerini kullandı

Site sakinlerinden Mustafa Demirel ise; “Ben bu binanın 4.katında oturuyorum. Market sahipleri kafalarına göre buraya jeneratör kurdular. Jeneratörden çıkan sesler nedeniyle geceleri uyuyamıyoruz. Çocuklarımız ders çalışmakta zorlanıyor. Binada hasta ve yaşlı olan vatandaşlarımız var. Site sakinleri olarak marketten şikayetçiyiz. Market sahipleri ile konuşmaya bir çözüm yolu bulmaya çalışıyoruz ama dinlemiyorlar.” diyerek yetkililerden sorunun çözümü için destek talep etti.

Güncelleme Tarihi: 20 Haziran 2021, 18:27