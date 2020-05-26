‘Siteye özel eğlence mi?’

RECEP MEBET

Ramazan Ayı ve bayram kutlamaları kapsamında cadde ve sokaklarda canlı müzik yayını yapan araçlar, pek çok kimse tarafından memnuniyetle takip edilirken bazı eleştirilere de konu oldu.

Haber Merkezimizi arayarak konuyla ilgili eleştirilerini dile getiren vatandaşlar, söz konusu araçların Buharaevler Mahallesi’ndeki bir sitede özel konserler verdiğini iddia ettiler.

Eleştirilerini sürdüren vatandaşlar, “Sokağa çıkma kısıtlaması ve sosyal mesafe sınırlamasının dahi ihlal edildiğini gözlemlediğimiz bu etkinliklerin, aynı site içinde defalarca yapılmasını doğru bulmuyoruz” ifadelerini kullandılar.

“Bizim çocuklarımız yoldan gelip geçen etkinlik araçlarının sesiyle heyecanlanıp hevesleri kursaklarında bırakılırken, duvarlarla çevrili bir sitede adeta özel eğlence tertip edilmesi yakışık almadı” diyen vatandaşlar, bundan sonraki organizasyonlarda daha hassas olunmasını beklediklerini sözlerine eklediler.

Güncelleme Tarihi: 26 Mayıs 2020, 20:23