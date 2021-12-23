Sivas Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü'ne ait 11 adet taşıt ihale ile satılacak

Sivas Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, bünyesindeki 11 adet taşıtı ihale ile satacağını duyurdu.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre, araçların satış ihalesinin 6 Ocak tarihinde saat 09.30'da Sivas Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü binasının zemin katında (Milli Emlak Müdürlüğü) Milli Emlak Müdürü Makam Odasında veya katılımın fazla olması halinde aynı katta bulunan Konferans Salonunda toplanacak olan komisyon huzurunda yapılacağı belirtildi.

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