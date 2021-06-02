Sivas Organize Sanayi Bölge Müdürlüğünde istihdam edilmek üzere personel alınacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre Sivas Merkez 1. Organize Sanayi Bölgesinde Prototipleme ve Tasarım Merkezinde istihdam edilmek üzere 2 personel alımı yapılacak.

Başvuru yapmak isteyen adaylar, sivas@sivasosb.org.tr mail adresine veya OSB Müdürlüğüne Özgeçmişleriyle başvurabilecek.

Alım yapılacak unvanlar ve başvurularda aranan özel/genel şartlarla birlikte, başvuru yeri, tarihi ve başvuruda istenilen belgeler ile daha fazla bilgi için tıklayınız