Sivil ekiplerden kırmızı ışık denetimi

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Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı sivil trafik ekipleri, İnönü Caddesi hastane bulvarında kırmızı ışık denetimi gerçekleştirdi.

Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen denetimlerde, sürücülerin sinyalizasyon kurallarına uyumu mercek altına alındı.

Önceki gün yapılan denetimlerde sivil ekiplerce kırmızı ışık ihlali yaptığı tespit edilen 35 araca resmi ekiplerce cezai işlem uygulandı. Denetlemeler sırasında 5 araca ise farklı kural ihlallerinden ceza uygulandığı bildirildi.

Edinilen bilgilere göre, denetimler sırasında toplam 40 araca 16 bin 829 TL para cezası uygulanırken 3 aracın ise trafikten men edildiği kaydedildi.

Kırmızı ışık, aşırı hız ve emniyet kemeri ile ilgili denetimlerin aralıksız süreceği ifade edildi.

Güncelleme Tarihi: 21 Mayıs 2021, 22:10