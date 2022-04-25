‘Siyasetçiler, yola çıktığı STK’ları yolda bulduklarına değiştirirse gidecek yol bulamaz’

FATİH AKBAŞ

Diyanet Sen Genel Başkanı hemşehrimiz Ali Yıldız, bazı siyasetçilere tepki göstererek, “Bütün siyasetçiler kendi sosyolojik çekirdek tabanına itibar etmek zorundadır. Eğer siyasetçiler, yola çıktığı sivil toplum kuruluşlarını yolda bulduklarına değişerek yol yürümeye çalışırsa gidecek yolda, gidecek hedefte bulamazlar”dedi.

Memur Sen’e bağlı Sağlık Sen Çorum Şubesi’nin 6.Olağan Genel Kurulunda konuşan Diyanet Sen Genel Başkanı hemşehrimiz Ali Yıldız, Memur Sen ve Sağlık Sen’in durduğu noktayı görebilmek için 28 Şubat’ta, Gezi Olayları’nda, 17-25 Aralık FETÖ Mali Darbesi girişiminde ve 15 Temmuz hain darbe girişimi sırasında durduğu noktaya bakılması gerektiğini söyledi.

Sendikaların aynı zamanda sivil toplum kuruluşları olduğunu da kaydeden Ali Yıldız, “Sivil toplum kuruluşları toplumun akciğerleridir. Nefes alma organlarıdır. Dolayısıyla toplum bazen bunaldığı zaman, milli iradenin boğazı sıkıldığı zaman, sivil toplum kuruluşları bu nefes almayı sağlarlar. İşte Memur Sen ve Sağlık Sen’in ülkemizde ve gönül coğrafyamızda ki görevi de budur. Milli ve manevi değerlere yapılan saldırılar ve milli iradeye yapılan hainlikler karşısında duruşu her zaman bellidir. Dünde belliydi, bugünde belli yarında bellidir. Milli iradenin yanında milletin değerlerinin yanında durmaya devam edeceklerdir”dedi.

Özlük ve özgürlük mücadelesinin yanında medeniyet mücadelesi de veren bir sendikacılık yaptıklarının altını çizen Ali Yıldız, “Kendi medeniyet değerlerimizi istikbale taşıma noktasında da çalışmalar yapıyoruz. Böyle de bir sorumluluğumuz var. 2023-2053 ve 2071 hedefleri günlük siyasi mülahazalarla konulmuş hedefler değildir. Bunlar Müslüman Türk milletinin kendi değer ve dinamiklerinin istikbale taşınmasıdır. Bazı arkadaşlarımız, “Bu yönde gerçekleştirilecek olan çalışmaların bir tarafında yer alacak arkadaşlar programlarımıza gelmiyorlar. Davet edildikleri zaman ortada gözükmüyorlar?” diye soruyorlar. Bizler fotoğrafın büyüğüne bakarak hareket ediyoruz. Bütün siyasetçilerde kendi sosyolojik çekirdek tabanına itibar etmek zorundadır. Eğer siyasetçiler, yola çıktığı sivil toplum kuruluşlarını yolda bulduklarına değişerek yol yürümeye çalışırsa gidecek yolda bulamaz, gidecek hedefte bulamaz. Çorum’da sendikacılık yaparken de doğruları her zaman hiç kimseden çekinmeden korkmadan söyledim. Mazeret beyan etmeden Sağlık Sen’imizin genel kurulunda eğer saydığımız bu ideallere hizmet ettiğini iddia edenler içerisinden bir tane temsilci bulundurulmuyorsa ben O’nu kınıyorum. Özlük ve özgürlük mücadelemize vermiş olduğunuz desteklerden dolayı teşekkür ediyorum”ifadelerini kullandı.