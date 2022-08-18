‘Siyasi nüfuzun arkasına sığınıp işleri baltalamayın’

MURAT ÇETİN

Yeniden Refah Partisi Çorum İl Başkanı Yardımcısı Hukuk İşleri Başkanı Muhammed Emin Zorlu, Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde bazı personellerin siyasi nüfuz arkasına sığınarak, işleri baltaladığını iddia etti.

Görevini gereği gibi yapanların varlığından da söz ederek, onları ayrı tuttuklarının altını çizen Zorlu, “Belirli bir nüfuza sahip olan kimselere buradan sesleniyoruz. Devlet kurumlarının işleyişi ile alakalı hususlardan elinizi çekin. Ya okulunuza ya da esnaflık yaptığınız dükkanlara dönün. Türkiye Cumhuriyeti Devletinin resmi kurumları sizlerin güç gösterisi yaparak amiri memura ezdirebileceğiniz yerler değildir.” dedi.

Yeniden Refah Partisi Çorum İl Başkanı Yardımcısı Hukuk İşleri Başkanı Muhammed Emin Zorlu, açıklamasında şunları ifade etti; “Hukuk, liyakat ve ehliyet her nereden el çektirilirse orada bir bozulmanın meydana geleceği açıktır. Çorum Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde çalışmakta bulunan bazı sekreterler vatandaşın canının üçte ikisini almaktadır. Nasıl mı? Doktora muayene olmaya gelmiş vatandaşa evrak ve belge fetişizmi yaparak… Sen bu evrakı şuradan imzalat gel, şu doktor buna belge versin şuraya imzalat gel! Vatandaş canının derdine mi, belgenin derdine mi düşsün?



Bugün Çorum’da sağlık hizmetlerinin gelmiş olduğu nokta kimin eseridir herkes tarafından bilinmektedir. Söz konusu sekreterlik kadroları nüfuzlu kimselerin referansları ile doldurulmuştur. Bu nüfuzlu kimselerin kimler olduğu halkımız tarafından gayet net bir şekilde bilinmektedir.

Sürekli olarak Çorum Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile alakalı duymuş olduğumuz eleştiriler içerisinde, bazı sekreterlerin vatandaşın işlerini engellediği, gerektiği gibi üzerlerine düşen görevleri yapmadığı ve de amirleri konumundaki doktorların emir ve talimatlarına uymadıkları noktasındadır.

Gereği gibi görevini yapan sağlık personellerimizin de bulunduğunu biliyoruz. Ancak, hiç kimse belirli bir grubun nüfuzunu arkasına alarak devlet kurumları içerisindeki işleyişi bozmak hakkına sahip değildir. Amirlerinin emir ve talimatlarını kulak ardı etmek keyfiyetine sahip değildir. Çorum Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde bileğinin hakkıyla görevlerini icra eden sağlık çalışanlarımız bu şekilde davranışlarda bulunanlara sakın ha sakın pabuç bırakmasınlar. Bizler Yeniden Refah Partisi olarak, hakkı söyleyen ve hakkı savunan tüm vatandaşlarımızın yanındayız.

Belirli bir nüfuza sahip olan kimselere buradan sesleniyoruz. Devlet kurumlarının işleyişi ile alakalı hususlardan elinizi çekin. Ya okulunuza ya da esnaflık yaptığınız dükkanlara dönün. Türkiye Cumhuriyeti Devletinin resmi kurumları sizlerin güç gösterisi yaparak amiri memura ezdirebileceğiniz yerler değildir.

Çorum Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimliği’ne de buradan çağrıda bulunuyoruz. Her kim kusuru ile vatandaşa zarar verirse, işini savsaklarsa gerekli hukuki prosedürleri işletin. Bizler Yeniden Refah Partisi Çorum İl Başkanlığı olarak sizlerin arkasındayız. İlgili hususlar kamuoyuna duyurulur.”