Siyasiler zaferde birlik oldu

Çorum’da 4 siyasi partinin il başkanları ve üyeleri, hep birlikte esnafı ziyaret ederek 30 Ağustos Zafer Bayramı’nı kutladı.

30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 99. yıldönümü nedeniyle CHP, İYİ Parti, DEVA Partisi ve Gelecek Partisi tarafından esnaf ziyareti ve ‘Zafer Yürüyüşü’ düzenlendi.

Osmancık Caddesi, Saat Kulesi çevresi ve Gazi Caddesi'nde esnafı ziyaret ederek Türk bayrağı hediye eden ve bayramlarını kutlayan parti yöneticileri, Kadeş Barış Meydanı'nda dev Türk bayrağı ve Atatürk pankartı açarak zafer coşkusunu yaşadı. Vatandaşların da büyük destek verdiği etkinlik, Atatürk Anıtı'nda düzenlenen çelenk sunma, saygı duruşu, İstiklal Marşı'nın okunması ve meşaleli yürüyüş ile sona erdi.

ESNAFIN VE HALKIN BAYRAMINI KUTLADILAR

Cumhuriyet Halk Partisi İl Başkanı Mehmet Tahtasız, İYİ Parti İl Başkanı Bekir Özsaçmacı, Demokrasi ve Atılım (DEVA) Partisi İl Başkanı Orhan Vargeloğlu, Gelecek Partisi İl Başkanı Barış Coşgunsu, adı geçen partilerin merkez ilçe başkanları, il-ilçe yönetim kurulları, kadın kolları başkanları, gençlik kolları başkanları, il genel ve belediye meclis üyeleri hep birlikte Osmancık Caddesi, Hürriyet Meydanı ve Gazi Caddesinde esnafı ziyaret ederek 30 Ağustos bayramını kutladı. Vatandaşlarla da sohbet eden parti yöneticileri, çocuklara da bayrak hediye etti.

Etkiliğe destek veren Saadet Partisi İl Başkanlığı, Osmancık’ta düzenlenen bir programdan dolayı katılım sağlayamadı.