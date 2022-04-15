Siyer-i Nebi Yarışması'na başvurular başladı

FATİH AKBAŞ

Anadolu Gençlik Derneği (AGD) tarafından gerçekleştirilen geleneksel Siyer-i Nebi Yarışması'nın bu yılki başvuruları başladı.

Yarışmayla gençlerin Peygamber Efendimiz’in hayatını öğrenerek, O'nun ahlakıyla ahlaklanmaları hedefliyor.

AGD Çorum Şube Başkanı Mehmet Göle beraberinde yönetim kurulu üyeleriyle birlikte gazetemizi ziyaret ederek yarışma şartları ve takvimi hakkında açıklamalarda bulundu.

Yarışma için 3 Haziran 2022 tarihine kadar www.efendimizinizinde.com adresinden kayıt yaptırılabileceğini belirten Mehmet Göle, 11-12 Haziran 2022 tarihlerinde ise daha sonra açıklanacak okullarda sınavların yüz yüze yapılacağını ifade etti.

Sınav öncesinde, sisteme kayıt yaptıran öğrencilerin kitapları hem okullarından hem de AGD Çorum Şubesi’nden alabileceklerini kaydeden Göle, "Peygamber Efendimiz'in hayatının gençlerimiz tarafından okunup öğrenilmesini hedefliyoruz. Gençlerimizin ahlaki gelişimlerinin tamamlanması için Peygamber Efendimiz'in hayatını ve O'nun ahlakını tanımaları vazgeçilmez bir gerekliliktir”dedi.

Yarışmada Türkiye geneli ödüllerin yanı sıra il genelinde de ortaokullar ve lise kategorilerinde ayrı ayrı ödüller verilecek.

AGD Çorum Şube Başkanı Mehmet Göle'nin ziyaretine, AGD yönetim kurulu üyeleri, Emrah Öztekin, Mehmet Mutlu, Bekir Uyanık ve Hasan Açıkalın da katıldı.

Güncelleme Tarihi: 15 Nisan 2022, 18:10