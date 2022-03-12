SMA hastası Alp yardım bekliyor

Çorum'da yaşayan sağlık çalışanları Sevilay ve Mustafa Keskin çiftinin 3 aylık çocukları Alp'e SMA Tip-1 tanısı konuldu. Hemşire olan anne ve babanın ilk çocukları Alp için Çorum Valiliği’nden izin alınarak yardım seferberliği başlatıldı.