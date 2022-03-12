SMA hastası Alp yardım bekliyor

Çorum'da yaşayan sağlık çalışanları Sevilay ve Mustafa Keskin çiftinin 3 aylık çocukları Alp'e SMA Tip-1 tanısı konuldu. Hemşire olan anne ve babanın ilk çocukları Alp için Çorum Valiliği’nden izin alınarak yardım seferberliği başlatıldı.
Minik Alp'in tedavisinin yapılabilmesi için annesi Sevilay Keskin adına Ziraat Bankasına hesap açıldı.
Yardımseverlerin TR48 0001 0026 2758 7145 8650 13 numaralı IBAN aracılığıyla yaşam mücadelesi veren Alp'e destek olmaları istendi.
Güncelleme Tarihi: 12 Mart 2022, 15:16