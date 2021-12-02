SMA hastası Mustafa Yağız’a destek kermesi yarın açılacak

YÜKSEL BASAR

SMA Tip-1 hastası 3.5 yaşındaki Mustafa Yağız bebek için yarın ailesi tarafından kermes açılacak.

Kermesin gelirleri Mustafa Yağız bebeğin tedavi masrafları için açılan hesaba yatırılacak.

Mustafa Yağız Gülmez 4 çocuklu ailenin en küçüğü. 5 aylıkken SMA Tip-1 teşhisi konuluyor. Şuan 3.5 yaşında olan Mustafa Yağız boğazındaki trakeyle nefes alıyor ve midesindeki beslenme tüpüyle mama yoluyla besleniyor.

Mustafa Yağız’ın günlük 8-9 şişe mama yemesi gerekirken 3-4 şişe mamayla beslenmek zorunda kaldığını aktaran anne Didem Gülmez, “Çünkü Mustafa’nın yaşı gereği doktorlar kilo kriteri koydular. Şu an 12.5 kilo. Eğer 1 kilo daha alırsa tedavi şansını kaybedecek. O yüzden tedavi parasını biran önce toplamamız gerekiyor” dedi.

Tedavi için 2 milyon 300 bin doların gerektiğini ifade eden anne Didem Gülmez, bu miktarın yüzde 41’ini tamamladıklarını söyledi.

Bu kapsamda Karakeçili Mahallesi Azap Ahmet Sokak Numara 39’da (Eski Cinonlar Züccaciye yeri. Recep Tayyip Erdoğan Caddesi girişi) 4-5 Aralık tarihlerinde kermes düzenleyeceklerini belirten Gülmez, tüm Çorum halkından destek beklediklerini kaydetti.