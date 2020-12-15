SMMM ruhsatlarını aldılar

SMMM Mustafa Kesgin ve SMMM Ömer Güren, ruhsatlarını aldı.

Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ruhsatlarını alan Kesgin ve Güren için SMMMO’da tören düzenlendi. Törende Oda Sekreteri Bekdaş Karabacak, Sayman Ceyhan Baran ve Yönetim Kurulu üyesi Türkay Yücel de hazır bulundu.

SMMM Mustafa Kesgin’e ruhsatını önceki dönem Oda Başkanı SMMM Fikret Tepençelik verirken, SMMM Ömer Güren e ise ruhsatını SMMM Mustafa Torun’un elinden aldı.

SMMMO Başkanı Ali Can Doğan, yeni ruhsat alan üyelere TÜRMOB rozetlerini takdim ederken, meslek hayatlarında başarı dileklerini iletti.