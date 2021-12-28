SMMMO'da yeni üyelere ruhsatları verildi

FATİH BATTAR

Çorum Serbest Muhasebeci ve Mali Müşavirler (SMMMO) Odası’nda yeni ruhsat alan üyeler için ruhsat töreni gerçekleştirildi.

Stajını tamamlayarak ruhsat almaya hak kazanan Seda Mete’ye ruhsatını Çorum SMMMO Başkanı Ali Can Doğan, Ramazan Yıldırım’a İstanbul Mali Müşavirler Odası Eğitmeni Yalçın Sütütemiz, Eşref Demirkan’a Serbest Mali Muşavir ve Muhasebeci Ceyhan Baran, Dilek Rol Serbest Mali Muşavir ve Muhasebeci Ahmet Aksoy ve Ünal Yıldırım’a Serbest Mali Muşavir ve Muhasebeci Mustafa Duman verdi.

Çorum SMMMO Başkanı Ali Can Doğan yeni ruhsat alarak göreve başlayan yeni üyelere başarılar diledi.