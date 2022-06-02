SMMMO yönetimi mazbata aldı

FATİH BATTAR

Çorum Serbest Muhasebeci ve Mali Müşavirler Odası'nın hafta sonu yapılan 24. Seçimli genel kurulu sonrasında yeni oluşan yönetim kurulu üyeleri mazbata aldı.

Bekdaş Karabacak, Mustafa Torun ve Didem Şimşek Üzbey Seçim Kurulu’na giderek mazbata aldı.

Mevcut başkan Ali Can Doğan'ın tüzük gereği iki kez başkanlık görevinde bulunması nedeniyle aday olmadığı genel kurulda başkanlık için Türkay Yücel, Ceyhan Baran, Bektaş Karabacak ve Mustafa Torun’un grupları yarışmıştı.

Kongredeki seçim sonucunda ise SMMMO Yönetim Kurulu'na Ceyhan Baran, Bekdaş Karabacak, Mustafa Torun, Fatih Barlık ve Didem Şimşek Üzbey seçilmişti.