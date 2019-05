SMMMO yönetimi mazbata aldı

M.BURAK YALÇIN

Geçtiğimiz hafta sonunda gerçekleştirilen Çorum Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası’nın(SMMMO) genel kurulunun ardından yönetime seçilenler dün mazbatasını aldı.

Ali Can Doğan, Mustafa Alagöz, Ahmet Özbezgin ve Türkay Yücel’in ekibinin yarıştığı seçimde Ali Can Doğan öncülüğündeki liste oyların çoğunluğunu alarak güven tazelemişti.

Ali Can Doğan öncülüğündeki yönetim dün Yüksek Seçim Kuruluna gerek mazbatalarını aldı.

Oda Başkanının ise yapılacak toplantının ardından belirleneceği ifade edildi.