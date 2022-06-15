SMMMO’da devir teslim

Çorum Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası’nın (SMMMO) genel kurulunun ardından oluşan yeni yönetim görev dağılımını yaptı. Yönetimin belirlenmesinin ardından dün SMMMO’da görev devir teslimi yapıldı.

Programa önceki dönem Oda Başkanı Ali Can Doğan, Başkan Yardımcısı Zehra Demir ve Yönetim Kurulu üyesi Türkay Yücel’de katıldı.

Önceki dönem Oda Başkanı Ali Can Doğan, SMMMO Başkanı Ceyhan Baran, Başkan Yardımcısı ve Sayman Fatih Barlık ile Oda Sekreteri Mustafa Torun’u tebrik ederek başarılar dilediler.

SMMMO Başkanı Ceyhan Baran yaptığı hizmetlerden dolayı önceki dönem oda başkanı Ali Can Doğan ve Yönetim Kuruluna teşekkür etti. (Haber Merkezi)