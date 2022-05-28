SMMMO’da genel kurul heyecanı

M.BURAK YALÇIN

Serbest Muhasebeci ve Mali Müşavirler Odası(SMMMO) 24. Seçimli Olağan Genel Kurul Toplantısı bugün başladı.

Türkay Yücel, Ceyhan Baran, Bektaş Karabacak ve Mustafa Torun’un aday olduğu genel kurulda, eski başkan Ali Can Doğan, tüzük gereği iki kez başkanlık görevinde bulunması nedeniyle aday olmadı.

Genel kurul saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı. Daha sonra ise divan heyeti belirlendi. Divan Başkanlığı’nı Bahadır Baş’ın yaptığı genel kurulda kitap üyeliklere ise Ziya Kanpolat, Orhan Gür ve Aynur Çulha seçildi.

Odanın gelir, gider bilançolarının okunmasının ardından faaliyet raporu okunarak ibra edildi.

Yarın çarşaf liste usulü yapılacak seçimde ise yönetim kurulu üyeleri belirlenecek.

Yeni yönetim kurulu üyeleri ise önümüzdeki günlerde yapacağı toplantının ardından yeni oda başkanı belirleyecek.

Güncelleme Tarihi: 28 Mayıs 2022, 14:19