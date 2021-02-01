SMMMO’dan kutlama

Çorum Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası Başkanı Ali Can Doğan, gazetemizin 31. kuruluş yıldönümünü kutladı.

Doğan, “Kuruluşundan bu yana seviyeli yayıncılığından taviz vermeyen, milli değerlere bağlı, objektif ilkelerle en doğru bilgiyi en kısa sürede kamuoyuna ulaştıran, tüm kamuoyunun sevgi, takdir ve güvenini kazanan, doğru habercilik anlayışıyla izleyicilerini bilgilendiren, her ortamda ve her koşulda sorumluluk duygusuyla hareket ederek Çorum'un görünmez yüzünü bize gösteren, meslek etiğine bağlı ilkeli haber anlayışıyla kuruluşundan bugüne kadar halkımızın güvenirliğini ve saygınlığını kazanan Hakimiyet Gazetesi’nin 31. kuruluş yıldönümünü kutlar, gazetenin kuruluşundan bu güne kadar emek veren tüm saygıdeğer yönetici ve çalışanlarını tebrik eder, başarılarınızın devamını dilerim.” şeklinde mesaj yayımladı.

Güncelleme Tarihi: 01 Şubat 2021, 12:34