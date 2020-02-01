SMMMO’dan kutlama

Çorum Serbest Muhasebeci ve Mali Müşavirler Odası Başkanı Ali Can Doğan, 30. kuruluş yıldönümümüzü kutladı.

Doğan, kutlama mesajında şunları kaydetti: “Çorum'da 30 yıldır izlediği yayın politikasıyla halkın büyük beğenisini kazanan, haber konusunda hiçbir zaman taviz vermeden yayın hayatı süresince doğru, tarafsız, ilkeli yayıncılığı ile kamuoyunu doğru bilgilendirmek için bölgemize ilişkin konuları, basın meslek ilkeleri doğrultusunda gündeme getirerek gerek bölgemizin gelişmesinde, gerekse halkın bilgilendirilmesinde önemli bir rol oynayan ; Hakimiyet Gazetesinin 30. kuruluş yıldönümünü kutlar, gazetenin kuruluşundan bugüne kadar emek veren tüm saygıdeğer yönetici ve çalışanlarını tebrik eder, başarılarının devamını dilerim.”