SMMMO’nun yeni yönetimi belli oldu

M.BURAK YALÇIN

Serbest Muhasebeci ve Mali Müşavirler Odası(SMMMO) 24. Seçimli Olağan Genel Kurul Toplantısı bugün yapılan seçimin ardından sona erdi.

Türkay Yücel, Ceyhan Baran, Bektaş Karabacak ve Mustafa Torun’un aday olduğu genel kurulda, eski başkan Ali Can Doğan, tüzük gereği iki kez başkanlık görevinde bulunması nedeniyle aday olmadı.

Çarşaf liste usulü yapılan seçimde yeni yönetim kurulu üyeleri bugün belli oldu.

Yeni yönetim kurulu Ceyhan Baran ve listesinden Fatih Barlık, Bekdaş Karabacak ve listesinden Didem Şimşek Üzbey ve Mustafa Torun’dan oluştu.

İlk yönetim kurulu toplantısında da üyeler arasından odanın yeni başkanı seçilecek.

Güncelleme Tarihi: 29 Mayıs 2022, 20:39