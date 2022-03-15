Sobacı Ankara’da Tıp Bayramı kutlamalarına katıldı

Çorum İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Ömer Sobacı, 14 Mart Tıp Bayramı nedeniyle Ankara Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen etkinliğe katıldı.

Programa katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan salgın döneminde sağlık sisteminin ayakta tutulması için gece gündüz gayret gösteren hekimler ile sağlık çalışanlarının tamamına şükranlarını sunarak, aynı şekilde yerli aşı TURKOVAC'ın geliştirilmesi başta olmak üzere ülkeyi uluslararası alanda öne çıkartan pek çok başarıya imza atan hekimleri, araştırmacıları tebrik etti.

Türk kültüründe her işin başının sağlık olduğuna dikkati çeken Erdoğan, ülkede, hekim, doktor, tabip temalı binlerce türkü ve deyimin olduğunu söyledi.

Programın sonunda Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından 14 Mart Tıp Bayramı Ödülleri verildi.

Yerli Kovid-19 aşısı TURKOVAC'ı geliştiren Prof. Dr. Aykut Özdarendeli 14 Mart Bilim Büyük Ödülü'ne, İstanbul Fatih İlçe Sağlık Müdürü Dr. Melek Nur Aslan da 14 Mart Üstün Hizmet Ödülü'ne layık görüldü.

14 Mart Yılın Başhekimi Ödülü'nü Ankara Şehir Hastanesi Koordinatör Başhekimi Dr. Öğretim Üyesi Aziz Ahmet Surel, 14 Mart Yılın Hekimi Ödülü'nü de Ankara Şehir Hastanesi Genel Hastane Başhekimi Doç. Dr. İhsan Ateş aldı.

Ayrıca Kovid-19 salgınıyla fedakarca mücadele eden sağlık çalışanlarını temsilen Türkiye'nin çeşitli illerinden gelen sağlıkçılara hediye takdim edildi.

Sağlık çalışanlarına "Sevgili Merhamet" adlı mektubu yazan Mert Efe Uzun'a da hediye verildi.