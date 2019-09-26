SODES Programı Çorum’da hayata geçiriliyor

FATİH AKBAŞ

Daha önce Güneydoğu Anadolu Projesi (GAP) ve Doğu Anadolu Projesi (DAP) kapsamında ki illerde uygulanan Sosyal Destek (SODES) Hibe Programı içinde Çorum’unda yer aldığı Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı (OKA) bölgesinde de hayata geçirilecek.



Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından uygulanan ve OKA tarafından takibi yapılacak olan programın bilgilendirme toplantısı yapıldı.

Çorum Ticaret ve Sanayi Odası Konferans Salonunda gerçekleştirilen toplantıda ilk konuşmayı yapan Vali Yardımcısı Recep Yüksel, SODES’in Çorum için çok önemli bir program haline geldiğini ifade ederek, “Program herkesi etkileyecek kadar bir hacme sahip. OKA bölgesinde yer alan diğer iller kadar Çorum’dan da proje çıkmasını sağlamalıyız. İnşallah sonuçlarını hep birlikte göreceğiz. Projelerin hazırlanmasında teknik destekte sağlanacak” dedi.

Vali Yardımcısı Recep Yüksel’in açılış konuşmasının ardından ise OKA İl Koordinatörü Özgür Yalçın, SODES Programı hakkında katılımcılara bilgi verdi.

Programın hedeflerinden bahsederek sözlerine başlayan Özgür Yalçın, bunları şöyle sıraladı: “Sosyal sorunları gidermek, sosyal yapının ihtiyaçlarına karşılık vermek, toplumun dezavantajlı kesimlerinin ekonomik ve sosyal hayata daha aktif katılmalarını sağlamak, istihdam edilebilirliği artırmak, sosyal içermeyi sosyal girişimciliği ve yenilikçiliği desteklemek, sosyal sorumluluk uygulamalarını yaygınlaştırmaktır.”

SODES’e kimlerin başvurabileceğini de açıklayan Yalçın, kamu kurum ve kuruluşlarının, il özel idarelerinin, belediyelerin, mahalli idare birliklerinin, üniversitelerin, kamu kurumu niteliğinde ki meslek kuruluşlarının, sivil toplum kuruluşlarının, organize sanayi bölgelerinin, teknoloji geliştirme bölgelerinin, kooperatiflerin ve özel kesim kuruluşlarının başvuru yapabileceklerini söyledi.



Proje başvurularının OKA’ya yapılacağını ifade eden Yalçın, yenilikçilik, ortaklık ve işbirliği boyutu güçlü projeler ile genç, şehit yakınları, gaziler, kadınlar ve engellilerin istihdamını içeren projelere öncelik verileceğini dile getirdi.

Azami proje süresinin 18 ay, makine ve donanım tedarikinin mümkün, yerli üretimin öncelikli, en az yüzde 10 eşfinansman sağlanmasının öncelikli olduğunu vurgulayan Yalçın, “Güdümlü projelerin, asgari proje bütçesi alt sınırı 1 milyon TL'dir.

Kamu kurumları ile kâr amacı gütmeyen kuruluşların sahibi olduğu projelerde eş finansman katkısı asgari %10'dur. Kâr amacı güden kuruluşlar, sosyal sorumluluk projeleri için başvuru sahibi, diğer projelerde ise ancak proje ortağı veya iştirakçi olabilirler. Kâr amacı güden kuruluşların başvuru sahibi olduğu sosyal sorumluluk projelerinde eş finansman katkısı asgari %50'dir. Program kapsamında projelerin eş finansman oranı ve destek tutarı Bakan onayı ile farklı şekilde belirlenebilir” dedi.



Projelerin başvuru süreci hakkında bilgiler veren Yalçın, “ Proje başvuruları yararlanıcı tarafından Proje Bilgi Formu kullanılarak Ajansa sunulur. Ajans, proje fikirlerini, belirlenen hedef gruplar ve temalara uyumu ile projenin yapılabilirliği yönünden değerlendirerek uygun görülenleri Yönetim Kurulu onayına sunar. Ajans tarafından uygun görülen projelerin KAYS’a girişleri yararlanıcı tarafından yapılır ve proje bilgi formları Bakanlığın onayına sunulur. Bakanlık tarafından desteklenmesi uygun bulunan güdümlü projeler Ajansa bildirilir” şeklinde kaydetti.

SODES hakkında ayrıntılı bilgi OKA İl Koordinatörlüğü’nden alınabilir.