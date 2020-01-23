Şoför esnafının sorunları görüşüldü

Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu (TŞOF) Danışma Kurulu Toplantısı Ankara’da TŞOF Genel Merkezinde gerçekleştirildi.

Ulaşım sektörünü yakından ilgilendiren Danışma Kurulu Toplantısına; TŞOF Genel Başkanı Fevzi Apaydın ile birlikte Danışma Kurulu Üyesi Çorum Şoförler ve Nakliyeciler Odası Başkanı Tahsin Şahin de katıldı. Toplantı sonrası açıklama yapan TŞOF Danışma Kurulu Üyesi ve aynı zamanda Çorum Şoförler ve Nakliyeciler Odası Başkanı Tahsin Şahin, nakliyeci ve kamyoncu esnafının son günlerde yaşadığı sıkıntıların çözümü için Ankara'da önemli bir toplantı gerçekleştirdiklerini söyledi. Şahin, “Özellikle dijital takograf uygulaması, ulaştırma elektronik takip ve denetim sistemi, e fatura, mazot fiyatları, SGK ve Bağ-Kur primleri, araç muayenesi egzoz pulu, ehliyet, SRC ve K belgesi gibi birçok zorunlulukla mücadele eden kamyoncu esnafımız bunlarla mücadelenin yanında ailelerinin geçimini de sağlamaya çalışıyorlar." dedi.

‘DÜZENLEMELER ALTYAPIYA UYGUN DEĞİL’

Dijital takograf uygulamasının İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun talimatı ile 10 Temmuz 2020'ye kadar ertelendiğini anımsatan Tahsin Şahin, "Şu anki haliyle şoför esnafımızın büyük çoğunluğunu mağduriyete sevk edecek bir uygulama. 2015 yılından itibaren başlanılan bu dijital takograf uygulaması şoförlerimize günlük 9 saat sefer saati getiriyor. Avrupa'da hala analog takograf yaygın iken ve mevcut yol şartlarında Avrupa'da 9 saatte 800 kilometre mesafe kat ediyor şoförler. Ülkemizde 9 saatte ortalama 300-350 kilometre yol alabilmektedir. İşte ülkemiz şartlarına uymalı derken bundan bahsediyoruz. Şoför esnafımız günlerce sürecek yol kat ediyorlar. Evlerine ekmek ulaştırmak için bir de tam altyapısı oluşturulmamış sistemleri uygulamaya kalktığımızda esnafın üzerine bir yük daha binecektir." diye konuştu.

‘YENİ SİSTEMLER YENİ SIKINTI YAŞATIYOR’

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nın kaçak taşımacılığı engelleme amacıyla ulaştırma elektronik takip destek sistemi olan U-Etds geçiş sürecine de değinen Tahsin Şahin, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Bu sistem de altyapısı henüz oluşturulmamış ve bu eksiklikten dolayı 1 Ocak 2024'e kadar ertelenmiştir. Kamyoncu esnafımız bu sistem ile yük aldığı zaman 6 saat içerisinde Ulaştırma Bakanlığı'na bildirmesi gerekiyor. Fakat mevcut halde esnafımız neyi nereye bildireceğiz diyorlar. Çünkü bir altyapı mevcut değil. Altyapısı mevcut olmayan bu sistem şoför esnafımıza sıkıntı yaşatır. Aynı şekilde e fatura sistemi de esnafımıza sorunlar yaşatacağı görünüyor. Burada bilgisayar kullanmasını bilmeyen birçok esnafımız mevcut, sadece kamyoncu esnafımız değil bakkalından, nalburcusuna, birçok alanı ilgilendiriyor bu durum burada da bir düzenlemeye acilen gidilmelidir."

SORUNLAR BAKANLIKLARA İLETİLECEK

Yaklaşık iki buçuk saat süren toplantıda ton kilometre uygulamaları başta olmak üzere birçok sorunun ele alındığını aktaran Tahsin Şahin, "K plakaların şahsa değil plakaya tahsis edilmesini istiyoruz. C 2 Belgeli araçların yurtiçinde yük taşıyıcılığı yapmaması ve L 1 belgelerinin ise kiralanmaması gerekiyor. Mazot fiyatları ile mücadele eden kamyoncu ve şoför esnafımıza ucuz mazot imkanı sağlanmalıdır. Esnafımızın Bağ-Kur ve SGK primleri ile emeklilikteki prim gün sayısı indirilmelidir. Şoför esnafımıza bir defaya mahsus ÖTV'siz araç imkanı sağlanmalıdır." dedi.

Bu sorunların tamamının bir an önce çözüme kavuşması gerektiğini belirten Şahin, sorunların rapor halinde ilgili bakanlıklara iletileceğini dile getirdi.

Güncelleme Tarihi: 23 Ocak 2020, 12:02