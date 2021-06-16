Şoför ile yolcunun tartışması karakolda bitti

FATİH BATTAR

Çorum'da bugün bayan otobüs şoförü ile yaşlı bir bayan arasında çıkan tartışma karakolda bitti.

İddialara göre gelini ile birlikte otobüse binen yaşlı kadın, bayan otobüs şoföründen çocukların düşmemesi için orta kapıyı kapatmasını istedi.

Otobüs şoförü de yaşlı kadının bu isteğine ters yanıt verince otobüste gerginlik çıktı. Görgü tanıklarından alınan bilgiye yolcuların da dahil olduğu tartışmada otobüs şoförü tartıştığı yaşlı kadının ve gelinin otobüsten inene kadar kontak açmayacağını söyledi. Bunun üzerine yolcular da yaşlı kadına hakaret ettiği öne sürülen bayan otobüs şoförüne tepki gösterdi. Olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

Bayan otobüs şoförü ile yaşlı kadın karakola giderek birbirinden şikayetçi oldu. Bu arada karakola giderek şikayetçi olan bayan otobüs şoförünün yerine başka bir şoför gelerek otobüsteki yolcuları bıraktı.



Güncelleme Tarihi: 16 Haziran 2021, 19:19